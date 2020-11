Sanità, presidente calabrese non ci sta: "Non voglio il fondatore di Emergency" (Di giovedì 19 novembre 2020) Antonino Spirlì dice no alla nomina di Gino Strada come commissario alla Sanità della Calabria. La Calabria dice no a Gino Strada: “Non siamo terzo mondo” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 19 novembre 2020) Antonino Spirlì dice no alla nomina di Gino Strada come commissario alladella Calabria. La Calabria dice no a Gino Strada: “Non siamo terzo mondo” su Notizie.it.

petergomezblog : ‘Ndrangheta e sanità: arrestato per concorso esterno Domenico Tallini (Fi), presidente del Consiglio regionale dell… - AlessiaMorani : Per il commissario in Calabria io sceglierei Rosy Bindi, ex ministro alla sanità ed ex presidente commissione antim… - AzzolinaLucia : Condivido le parole di Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità e componente del Cts. Questi… - TaniuzzaCalabra : Presidente della Giunta deceduto. Presidente del Consiglio arrestato. Commissari alla sanità rinunciano, aridateci la Monarchia. ?? #Tallini - Franco32656300 : RT @giuliaselvaggi2: Al momento in #Calabria siamo senza Presidente di regione, senza Commissario sanità e senza Presidente del Consiglio.… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità presidente Covid, Brusaferro (Iss): «Natale dipende da noi. Rt sotto 1 è l'obiettivo» Corriere della Sera