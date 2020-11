Salcef | ricavi in crescita nei primi nove mesi

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) –ha chiuso iconconsolidati che raggiungono 235,3 milioni, con unadel 7% rispetto al dato comparabile dell’anno precedente (219,9 milioni). L’Ebitdaconsolidato è pari a 57,1 milioni con un incremento del 17,6%. L’Ebit consolidato ha raggiunto € 41,1 milioni, in miglioramento del 10,4% rispetto aidel 2019 (€ 37,3 milioni). La Posizione Finanziaria Netta Adjusted al 30 settembre 2020 è positiva per € 13,4 milioni (€ 46,9 milioni al 31 dicembre 2019).Group, quotata all’AIM dambre 2019, ha già avviato le procedure per il passaggio all’MTA che dovrebbe avvenire a gennaio 2020., redditività attesa e i ...