Negli Stati uniti la botta all’economia deve ancora arrivare (Di venerdì 20 novembre 2020) Ora che le elezioni sono (quasi) passate, ci sono più ragioni per non essere troppo fiduciosi riguardo al futuro. Non quello del mondo – su cui la coltre minacciosa della pandemia si stende mortifera oscurando un’altra e ben più terrificante tragedia, quella del cambiamento climatico – quanto quello degli Stati uniti e, in particolare, della sua economia. Ha vinto Biden e la prospettiva di un’autocrazia che domina il pianeta si è fatta meno vicina, ma tutti i problemi sono lì … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 20 novembre 2020) Ora che le elezioni sono (quasi) passate, ci sono più ragioni per non essere troppo fiduciosi riguardo al futuro. Non quello del mondo – su cui la coltre minacciosa della pandemia si stende mortifera oscurando un’altra e ben più terrificante tragedia, quella del cambiamento climatico – quanto quello deglie, in particolare, della sua economia. Ha vinto Biden e la prospettiva di un’autocrazia che domina il pianeta si è fatta meno vicina, ma tutti i problemi sono lì … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

ilpost : È morta Lucille Bridges, protagonista di una nota storia di diritti civili negli Stati Uniti - Piu_Europa : Assieme alle elezioni per il nuovo presidente Usa, si è votato in 5 Stati sulla legalizzazione della #Cannabis. Sal… - ilpost : La mappa finale della vittoria di Joe Biden negli Stati Uniti - La_Guarimba : @yoursoulslight Capisco cosa dici ma pensa: come ci si avvicina a quelle logiche? Vedi ad esempio cosa è successo n… - Simedendi : Vi cito qualche esempio: 11 settembre (altra false flag),terrorismo è guerra in Iraq,crisi finanziaria del 2008 neg… -

Ultime Notizie dalla rete : Negli Stati Negli Stati uniti la botta all'economia deve ancora arrivare | il manifesto Il Manifesto Bollettino Covid in Lombardia: calano contagi e ricoveri, 165 morti

7.453 casi per 37.595 tamponi. +12 in terapia intensiva ma il saldo degli altri ricoveri ha il segno meno. Superata soglia dei 20mila decessi da inizio pandemia ...

Crisi Covid e leadership delle donne: Fabiola Gianotti interviene al Women's Forum

«Negli ultimi anni le cose stanno cambiando, le ragazze sono sempre più interessate alla scienza. Oltre ad attrarle è però fondamentale dar loro anche un ...

7.453 casi per 37.595 tamponi. +12 in terapia intensiva ma il saldo degli altri ricoveri ha il segno meno. Superata soglia dei 20mila decessi da inizio pandemia ...«Negli ultimi anni le cose stanno cambiando, le ragazze sono sempre più interessate alla scienza. Oltre ad attrarle è però fondamentale dar loro anche un ...