Negli Stati uniti la botta all’economia deve ancora arrivare

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 20 novembre 2020) Ora che le elezioni sono (quasi) passate, ci sono più ragioni per non essere troppo fiduciosi riguardo al futuro. Non quello del mondo – su cui la coltre minacciosa della pandemia si stende mortifera oscurando un’altra e ben più terrificante tragedia, quella del cambiamento climatico – quanto quello deglie, in particolare, della sua economia. Ha vinto Biden e la prospettiva di un’autocrazia che domina il pianeta si è fatta meno vicina, ma tutti i problemi sono lì … Continua L'articolo proviene da il manifesto.