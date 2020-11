Nba, l'ora del Draft: c'è anche il senese Nico Mannion (Di giovedì 19 novembre 2020) Negli Stati Uniti si parla di Siena grazie al cestista Nico Mannion . A diciannove anni, Mannion è il quarto italiano a giocare in Nba nella stagione 2020/2021 . Ed è senese. Nasce il 14 marzo del ... Leggi su lanazione (Di giovedì 19 novembre 2020) Negli Stati Uniti si parla di Siena grazie al cestista. A diciannove anni,è il quarto italiano a giocare in Nba nella stagione 2020/2021 . Ed è. Nasce il 14 marzo del ...

dchinellato : ???? Nico Mannion is going to the Warriors with #48. He was projected a top 10 pick a year ago ???? Nico Mannion va a… - dchinellato : Bogdan Bogdanovic ai Bucks per ora non si fa. Il serbo venerdì ascolterà le offerte da free agent. È restricted, qu… - francescomec : Il bello del #basket è anche aver visto giocare @TyHaliburton22 in una piccola e torrida palestra di periferia a… - qn_lanazione : Nba, l'ora del Draft: c'è anche il senese Nico Mannion - StorieASpicchi : RT @lucalorandi6: Se ieri sera sembrava una delusione vedere il probabile approdo del Gallo ad Atlanta, ora, con l'arrivo di Okongwu e un T… -