Nadal-Medvedev in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Atp Finals Londra 2020 (Di venerdì 20 novembre 2020) Rafael Nadal e Daniil Medvedev si sfidano nella semifinale delle Atp Finals 2020. Il maiorchino ha strappato il terzo pass per il penultimo atto battendo Tsitsipas nell’ultima sfida del girone. Ad aspettare al varco lo spagnolo c’è il russo, primo nel raggruppamento di Djokovic. Il match è in programma sabato 21 novembre con orario ancora da definire in attesa dell’ordine di gioco: la diretta tv è disponibile su Sky Sport, mentre quella streaming sulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia durante la settimana londinese con aggiornamenti live, cronache e highlights. CLASSIFICHE E RISULTATI AGGIORNATI IL MONTEPREMI DEL TORNEO SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 novembre 2020) Rafaele Daniilsi sfidano nelladelle Atp. Il maiorchino ha strappato il terzo pass per il penultimo atto battendo Tsitsipas nell’ultima sfida del girone. Ad aspettare al varco lo spagnolo c’è il russo, primo nel raggruppamento di Djokovic. Il match è in programma sabato 21 novembre conancora da definire in attesa dell’ordine di gioco: latv è disponibile su Sky Sport, mentre quellasulla piattaforma di Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia durante la settimana londinese con aggiornamenti live, cronache e highlights. CLASSIFICHE E RISULTATI AGGIORNATI IL MONTEPREMI DEL TORNEO SportFace.

WeAreTennisITA : ?? Nadal ?? Tsitsipas: chi andrà in semifinale? Uno spareggio per decidere l'avversario di Daniil Medvedev. Rafa ?? '… - LaDialettica : Il Medvedev visto ieri può giusto perdere contro Nadal, sua bestia nera. Ma non voglio dirvi come andrà a finire...… - DiegoAmbrosin : 6-4 4-6 6-2 a #Tsitsipas e #Nadal torna in semifinale al Master... Next stop Medvedev ???????? #VamosRafa ??????????????????… - ale_tarallo : Sabato sarà una gran semifinale. E Danilo dovrebbe ricordare com'è finita lo scorso anno. #Nadal #Medvedev - paoloangeloRF : #NittoATPFinals #Nadal batte #Tsitsipas 6-4 4-6 6-2 e va in semifinale dove troverà #Medvedev (@Barbaga3Gaetano ) l… -