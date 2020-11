MotoGP, GP Portogallo 2020: orari prove libere, programma, tv, streaming 20 novembre (Di giovedì 19 novembre 2020) Sarà il circuito di Portimao a fare da palcoscenico per il gran finale della stagione del Motomondiale, con le tre classi che chiuderanno la propria annata e consegneranno il titolo ai nuovi campioni. In MotoGP tutto è già stato messo nero su bianco con Joan Mir che ha trionfato nel suo secondo anno nella classe regina, mentre in Moto2 Enea Bastianini se la dovrà vedere contro Sam Lowes, Luca Marini e Marco Bezzecchi, infine nella classe più leggera Albert Arenas proverà a difendersi dalle insidie rappresentate da Ai Ogura e Tony Arbolino. Si partirà domani con le prime due sessioni di prove libere che permetteranno a tutti di conoscere meglio una pista sconosciuta per la maggior parte del gruppo. Guarda il GP del Portogallo di MotoGP in diretta su DAZN IN TV – Il Gran Premio del ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Sarà il circuito di Portimao a fare da palcoscenico per il gran finale della stagione del Motomondiale, con le tre classi che chiuderanno la propria annata e consegneranno il titolo ai nuovi campioni. Intutto è già stato messo nero su bianco con Joan Mir che ha trionfato nel suo secondo anno nella classe regina, mentre in Moto2 Enea Bastianini se la dovrà vedere contro Sam Lowes, Luca Marini e Marco Bezzecchi, infine nella classe più leggera Albert Arenasrà a difendersi dalle insidie rappresentate da Ai Ogura e Tony Arbolino. Si partirà domani con le prime due sessioni diche permetteranno a tutti di conoscere meglio una pista sconosciuta per la maggior parte del gruppo. Guarda il GP deldiin diretta su DAZN IN TV – Il Gran Premio del ...

