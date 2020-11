bista92 : RT @repubblica: Migranti, l'ultimo oltraggio al barcone della strage [di Gianluca Di Feo] [aggiornamento delle 07:45] - Profilo3Marco : RT @repubblica: Migranti, l'ultimo oltraggio al barcone della strage [di Gianluca Di Feo] [aggiornamento delle 07:45] - cronaca_news : Migranti, l'ultimo oltraggio al barcone della strage - repubblica : Migranti, l'ultimo oltraggio al barcone della strage [di Gianluca Di Feo] [aggiornamento delle 07:45] - repubblica : Migranti, l'ultimo oltraggio al barcone della strage -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti ultimo

la Repubblica

In caso di assenza del documento programmatico annuale, il governo può comunque emanare in via transitoria un decreto flussi «entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite» dall’ultimo ...Sono disposti a collaborare al progetto la Columbia University e il Cir-Migrare dell’Università di Palermo ... O, peggio ancora, ne disponga lo spostamento in un deposito di ferri vecchi: l’ultimo ...