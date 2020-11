Messi, futuro di nuovo in bilico? (Di giovedì 19 novembre 2020) Ricomincia la telenovela riguardante il possibile addio di Lionel Messi al Barcellona. Dopo il clamoroso addio annunciato e poi rientrato per i contrasti con la dirigenza blaugrana, il malumore del fuoriclasse argentino è riaffiorato dopo le accuse piovutegli addosso dall’ agente del suo compagno di squadra Griezmann. Di cosa è accusato Messi? L’ ex agente di Antoine Griezmann, Eric Olharatz, ha duramente accusato Messi di comandare al Barcellona: “Antoine è arrivato in un club con seri problemi dove Messi controlla tutto. È sia imperatore che monarca e non ha visto l’arrivo di Antoine con occhi buoni. L’ atteggiamento di Lionel è stato deplorevole, glielo ha fatto sentire. Ho sempre sentito dire Antoine di non avere problemi con lui, ma mai il contrario. È il regime del terrore, o sei con lui o contro di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 19 novembre 2020) Ricomincia la telenovela riguardante il possibile addio di Lionelal Barcellona. Dopo il clamoroso addio annunciato e poi rientrato per i contrasti con la dirigenza blaugrana, il malumore del fuoriclasse argentino è riaffiorato dopo le accuse piovutegli addosso dall’ agente del suo compagno di squadra Griezmann. Di cosa è accusato? L’ ex agente di Antoine Griezmann, Eric Olharatz, ha duramente accusatodi comandare al Barcellona: “Antoine è arrivato in un club con seri problemi dovecontrolla tutto. È sia imperatore che monarca e non ha visto l’arrivo di Antoine con occhi buoni. L’ atteggiamento di Lionel è stato deplorevole, glielo ha fatto sentire. Ho sempre sentito dire Antoine di non avere problemi con lui, ma mai il contrario. È il regime del terrore, o sei con lui o contro di ...

