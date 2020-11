Melito | il sindaco chiede l’invio dell’esercito | “Indisciplina e la sconsideratezza di tanti melitesi”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutidi Napoli (Na) – Preoccupa non poco la situazione Covid nel comune di, dove si registra un positivo ogni 41 abi. Nella serata di ieri ilAntonio Amente aveva emanato un’ordinanza particolarmente restrittiva, avvalendosi del potere conferito ai sindaci di chiudere strade o piazze a rischio assembramento. Il, tuttavia, non considera questo sufficiente, e per tentare di arginare il contagio ha deciso di inviare una lettera al Prefetto nella quale si riespressamenteper controllare i cittadini: “Pochi minuti fa abbiamo inviato via pec la richiesta delal Prefetto di Napoli. Una vera e ...