LIVE Nadal-Tsitsipas, ATP Finals 2020 DIRETTA: in palio le semifinali (Di giovedì 19 novembre 2020)

Nadal-Rublev – Thiem-Tsitsipas – Nadal-Thiem – Tsitsipas-Rublev

Rafael Nadal e Stefanos Tsitsipas si giocano un posto in semifinale. Nei fatti, è come se questo match rappresentasse un quarto di finale di un qualsiasi altro torneo, perché, stanti il primo posto nel girone ormai certo di Dominic Thiem e l'eliminazione altrettanto certa di Andrey Rublev, questo è un vero e proprio spareggio per arrivare in semifinale. In ballo ci sono vari pezzi di storia: il campione delle Finals non esce di scena nel ...

