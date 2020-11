Juventus Under 23-Pistoiese, sfida da ex per un difensore dei toscani (Di giovedì 19 novembre 2020) Juventus Under 23 pronta a tornare in campo, dopo circa 2 settimane dall’ultimo match pareggiato al Piola contro il Novara undicesimo in classifica. I bianconeri sono reduci da tre pareggi consecutivi che li ha relegati al quattordicesimo posto, tenendo conto anche delle due gare ancora da recuperare. Sulla strada dei giovani giocatori della Vecchia Signora, la Pistoiese sedicesima forza del campionato, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque sfide disputate. La Juventus Under 23 di Lamberto Zauli è anche alla ricerca di un successo casalingo che manca ormai dalla prima giornata. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sgarbo al Real: colpo francese in vista? LEGGI ANCHE: Juventus, Pirlo non ingrana: il sostituto arriva con Barella? Luca Clemenza, ... Leggi su tuttojuve24 (Di giovedì 19 novembre 2020)23 pronta a tornare in campo, dopo circa 2 settimane dall’ultimo match pareggiato al Piola contro il Novara undicesimo in classifica. I bianconeri sono reduci da tre pareggi consecutivi che li ha relegati al quattordicesimo posto, tenendo conto anche delle due gare ancora da recuperare. Sulla strada dei giovani giocatori della Vecchia Signora, lasedicesima forza del campionato, reduce da quattro sconfitte nelle ultime cinque sfide disputate. La23 di Lamberto Zauli è anche alla ricerca di un successo casalingo che manca ormai dalla prima giornata. LEGGI ANCHE: Calciomercato, sgarbo al Real: colpo francese in vista? LEGGI ANCHE:, Pirlo non ingrana: il sostituto arriva con Barella? Luca Clemenza, ...

La Juventus ritrova Dybala, l'Atalanta Gosens ... L'attaccante, subentrato nel secondo tempo col Portogallo Under 21, è stato costretto a chiedere il cambio per un problema muscolare la cui entità ...

Messa alle spalle la sosta per le nazionali si riparte col campionato. E col fantacalcio. Dopo il week end di riposo si ricomincia con la solita routine: la difesa a quattro o le tre punte?

