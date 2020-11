ITA: domani assemblea e CdA (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Si riunisce domani, giovedì 20, l’assemblea di ITA, Italia Trasporto Aereo Spa, la nuova veste di Alitalia, iscritta ufficialmente al registro delle imprese dal 16 novembre scorso. La prima riunione assembleare è stata convocata in via ordinaria, per l’attribuzione delle deleghe, e straordinaria per procedere a una modifica dello statuto. A seguire la seconda seduta del consiglio di amministrazione, riunitosi per la prima volta lo scorso 12 novembre, giorno successivo alla costituzione della società, e chiamato a deliberare le deleghe al presidente Francesco Caio e all’amministratore delegato Fabio Lazzerini. Intanto, è stato chiarito che ITA ha tempo fino all’11 dicembre per redigere il piano industriale, soggetto ad approvazione da parte della Commissione Europea. Leggi su quifinanza (Di giovedì 19 novembre 2020) (Teleborsa) – Si riunisce, giovedì 20, l’di ITA, Italia Trasporto Aereo Spa, la nuova veste di Alitalia, iscritta ufficialmente al registro delle imprese dal 16 novembre scorso. La prima riunionere è stata convocata in via ordinaria, per l’attribuzione delle deleghe, e straordinaria per procedere a una modifica dello statuto. A seguire la seconda seduta del consiglio di amministrazione, riunitosi per la prima volta lo scorso 12 novembre, giorno successivo alla costituzione della società, e chiamato a deliberare le deleghe al presidente Francesco Caio e all’amministratore delegato Fabio Lazzerini. Intanto, è stato chiarito che ITA ha tempo fino all’11 dicembre per redigere il piano industriale, soggetto ad approvazione da parte della Commissione Europea.

