Il debito pubblico si può cancellare con un clic? Ovviamente sì

(Di giovedì 19 novembre 2020) di Thomas Fazi. Sta facendo discutere la recente intervista rilasciata a Repubblica da David Sassoli, in cui il presidente del Parlamento europeo ha dichiarato di considerare «interessante» l’ipotesi della cancellazione dei debiti contratti dai governi dell’eurozona per combattere la pandemia. Ora, ci permettiamo di dubitare che Sassoli abbia cognizione di causa del tema in questione o un qualche ruolo nel dibattito in corso; molto probabilmente si sarà semplicemente limitato a fare eco a qualche voce che avrà captato nei corridoi di Bruxelles. È tuttavia una dichiarazione che dà bene il senso di come la pandemia stia rapidamente sgretolando tutta una serie di dogmi che sembravano incrollabili fino a ieri. Sassoli appartiene a un partito – il PD – che per anni ci ha raccontato che ilè il male assoluto, che ridurlo era la nostra ...