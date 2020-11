Ha forzato e portato via uno scooter, è caccia al complice (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stava forzando il bloccasterzo di uno scooter parcheggiato e con l’aiuto di un complice l’ha trainato per via Scarlatti e via Luca Giordano. Così i carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno arrestato per furto aggravato Carlo Di Lorenzo, 27enne di Fuorigrotta già noto alle forze dell’ordine. Una persona sospetta è stata notata in via Luca Giordano, a bordo di uno scooter bianco. Una seconda persona, Di Lorenzo, stava invece forzando il bloccasterzo di un altro motoveicolo parcheggiato. Spinto dal veicolo guidato dal complice Di Lorenzo ha percorso via Scarlatti, imboccando poi Via Belvedere. Infatti è lì che i militari lo hanno bloccato. Il complice però è riuscito a fuggire. Il 27enne è invece rimasto senza spinta, facile preda dei carabinieri. Finito ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 19 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Stava forzando il bloccasterzo di unoparcheggiato e con l’aiuto di unl’ha trainato per via Scarlatti e via Luca Giordano. Così i carabinieri del nucleo operativo del Vomero hanno arrestato per furto aggravato Carlo Di Lorenzo, 27enne di Fuorigrotta già noto alle forze dell’ordine. Una persona sospetta è stata notata in via Luca Giordano, a bordo di unobianco. Una seconda persona, Di Lorenzo, stava invece forzando il bloccasterzo di un altro motoveicolo parcheggiato. Spinto dal veicolo guidato dalDi Lorenzo ha percorso via Scarlatti, imboccando poi Via Belvedere. Infatti è lì che i militari lo hanno bloccato. Ilperò è riuscito a fuggire. Il 27enne è invece rimasto senza spinta, facile preda dei carabinieri. Finito ...

Il che non solo ha portato il Fatto Quotidiano a sostenere che la prigione ... tutto in pochi metri quadrati, in un’intimità forzata, antigenica e patogena. Ecco, è qui che si dovrebbe adottare il ...

Polla: ancora vandali in azione

Per fortuna i danni, commessi presumibilmente la scorsa notte, sono contenuti: i vandali hanno forzato la porta d’ingresso e una volta dentro hanno probabilmente fumato e lasciato a terra resti di ...

