Google e TSMC collaborano per lo sviluppo di una nuova generazione di chip

TSMC ha in sviluppo una tecnologia di chip etichettata come SoIC che permette di aggiungere componenti verticalmente e orizzontalmente

TSMC ha in sviluppo una tecnologia di chip etichettata come SoIC che permette di aggiungere componenti verticalmente e orizzontalmente ...

Huawei costretta a vendere Honor: pesa il blocco degli Stati Uniti

Il riferimento ovviamente è all'azione di blocco statunitense che non le consente di accedere a servizi e tecnologie forniti da colossi come ad esempio Qualcomm, Google e indirettamente anche dalla ...

Il riferimento ovviamente è all'azione di blocco statunitense che non le consente di accedere a servizi e tecnologie forniti da colossi come ad esempio Qualcomm, Google e indirettamente anche dalla ...