Draft NBA | tra futuri campioni e trade

(Di giovedì 19 novembre 2020) Notte di fuoco e fiamme, quella delNBA di questa notte, ricca die non poteva essere altrimenti. In top 3 sono finiti nell’ordine Anthony Edwards, James Wiseman e Lamelo Ball rispettivamente a Minnesota, Golden State e Charlotte. Anche il resto della Lottery non ha visto particolari stravolgimenti con Patrick Williams che è finito ai piedi del “podio” destinazione Chicago, Okoro è volato e Cleaveland e Okongwu diventerà il ministro della difesa di Trae Young e compagni. Il primo europeo scelto è Kyllian Hayes che vola a Detroit mentre con la numero 9 i Washington Wizards si aggiudicano Deni Avdija. Tra i due giocatori del Vecchio Continente New York chiama Obi Toppin, nativo della Grande Mela. Per chiudere la top10 Phoenix prende Jalen Smith. Tra le possibili steal ci sono Tyler Haliburton scelto dai Kings alla 12 e Aaron Nesmith preso dai ...