DJ Khaled presenta “From Milan with Love | Next Gen”

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 19 novembre 2020) : il 20 novembre 90 minuti di show digitale live per sostenere i talenti emergenti Dopo l’enorme successo del pluripremiato evento digitale live andato in onda a Maggio 2020, ACe Roc Nationno From, un nuovo evento innovativo pensato per… L'articolo Corriere Nazionale.