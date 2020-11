Disponibile da oggi “Matter of Time”, il bundle di Eddie Vedder (Di giovedì 19 novembre 2020) Per ascoltare “Matter of Time”: https://EddieVedder.lnk.to/MatterOfTimePer guardare “Matter of Time”: https://www.youtube.com/watch?v=GZ35q0ZKtxQPer guardare “Say Hi”: https://www.youtube.com/watch?v=btQ6soCIEio È Disponibile da oggi “Matter of Time”, il bundle di Eddie Vedder contenente il brano omonimo inedito e una nuova versione di “Sai Hi”, suonata live più volte dall’artista, ma mai pubblicata prima d’ora. Contemporaneamente, sono stati pubblicati online i video ufficiali. Le due tracce sono state eseguite durante l’evento digitale “Venture Into Cures” che si è tenuto stanotte a favore della ricerca di una cura contro l’epidermolisi bollosa, una rara ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 novembre 2020) Per ascoltareof: https://.lnk.to/MatterOfTimePer guardareof: https://www.youtube.com/watch?v=GZ35q0ZKtxQPer guardare “Say Hi”: https://www.youtube.com/watch?v=btQ6soCIEio Èdaof, ildicontenente il brano omonimo inedito e una nuova versione di “Sai Hi”, suonata live più volte dall’artista, ma mai pubblicata prima d’ora. Contemporaneamente, sono stati pubblicati online i video ufficiali. Le due tracce sono state eseguite durante l’evento digitale “Venture Into Cures” che si è tenuto stanotte a favore della ricerca di una cura contro l’epidermolisi bollosa, una rara ...

