Decorazioni natalizie fai da te 2020: 20 addobbi realizzati con tutto quello che abbiamo in casa (Di giovedì 19 novembre 2020) Budget ridotto, ma non volete rinunciare ad addobbare la vostra casa, in occasione del prossimo Natele? Usando degli oggetti che si trovano in casa propria o dei materiali di recupero, potete creare delle Decorazioni fantastiche. Ecco qualche idea a cui potrete ispirarvi. 1.Centro tavola natalizio Dipingete dei barattoli di vetro con della vernice dorata, inserite al loro interno dei fiori e delle bacche finte. Sistemate il tutto in una cassetta di legno. Fonte immagine 2.Porta candele Con dei cucchiai di plastica, potete creare un originale porta candele, perfetto da usare come centrotavola durante il cenone di Natale. Fonte immagine 3.Decorazioni di riciclo Le formine per i biscotti, potranno essere appese con dei nastri di stoffa al vostro abete. Fonte immagine 4.Filo di ferro Prestando ...

La sua storia risale almeno a due millenni fa e da quel momento è diventato un must delle decorazioni natalizie. Ebbene, ecco una lista di curiosità sull'albero di Natale.

