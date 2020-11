Cannabinoidi e disturbi della persona | ma chi uccise Cerciello è imputabile

Leggi su agi

(Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - Un ragazzo "dallalità borderline-antisociale di gravità medio elevata", con una familiarità per ipsichiatrici e una ideazione suicidiaria cronica, tradotta in tentativi "molto blandi" di togliersi la vita probabilmente condizionati dall'abuso "vorace" di. Ecco chi era Finnegan Lee Elder, il ragazzo americano sotto processo a Roma per aver ucciso con undici coltellate, il 26 luglio dello scorso anno, il vicebrigadiere MarioRega in un agguato al quartiere Prati assieme al connazionale Natale Gabriel Hjorth. L'analisi è dei professori Stefano Ferracuti e Vittorio Fineschi che, nell'illustrare le conclusioni integrativeloro perizia alla corte d'assise di Roma, hanno non solo escluso l'esistenza di "scompensi psicotici" in Elder ma hanno pure ...