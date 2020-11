Campania, mancano le bombole d’ossigeno: la solidarietà arriva dal mare (Di giovedì 19 novembre 2020) La vicenda ha dell’incredibile per l’enorme gesto di solidarietà umana di questi tempi bene assolutamente prezioso. bombole sub (Tgcom)Succede che in Campania c’è carenza di bombole d’ossigeno, per la troppa richiesta, per l’utilizzo forsennato che purtroppo di questi tempi si fa di questi preziosissimi strumenti di vita. Succede insomma che di ossigeno ce n’è bisogno e quindi la regione si mobilità nei modi che conosce meglio, con la spontaneità di chi la abita. Partono appelli su Facebook, uno di questi, postato da Federfarma racconta per l’appunto della carenza dei cosiddetti fusti. La risposta che non ti aspetti, arriva dal Centro Sub Campi Flegrei di Pozzuoli, in provincia di Napoli, che ha organizzato una vera e propria raccolta di bombole, da ... Leggi su chenews (Di giovedì 19 novembre 2020) La vicenda ha dell’incredibile per l’enorme gesto diumana di questi tempi bene assolutamente prezioso.sub (Tgcom)Succede che inc’è carenza di, per la troppa richiesta, per l’utilizzo forsennato che purtroppo di questi tempi si fa di questi preziosissimi strumenti di vita. Succede insomma che di ossigeno ce n’è bisogno e quindi la regione si mobilità nei modi che conosce meglio, con la spontaneità di chi la abita. Partono appelli su Facebook, uno di questi, postato da Federfarma racconta per l’appunto della carenza dei cosiddetti fusti. La risposta che non ti aspetti,dal Centro Sub Campi Flegrei di Pozzuoli, in provincia di Napoli, che ha organizzato una vera e propria raccolta di, da ...

