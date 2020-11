Bus privati su 7 (mini) tratte Atm (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 19 novembre 2020 - Per la prima volta, in questa seconda fase dell'emergenza Coronavirus, la percentuale di passeggeri a bordo dei mezzi pubblici cittadini è scesa sotto il 25% rispetto al ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 19 novembre 2020 - Per la prima volta, in questa seconda fase dell'emergenza Coronavirus, la percentuale di passeggeri a bordo dei mezzi pubblici cittadini è scesa sotto il 25% rispetto al ...

Roma : #RomaInforma 19 novembre 2020 - Bus privati per potenziare trasporto pubblico - jobsocialeu : 'Giudico molto positivamente il risultato.Finalmente arrivano segnali positivi da parte delle istituzioni per il mo… - MOLO17srl : La #mobilità diventa più #smart con SAFETY MOVENS, #applicazione creata da Henshin Group Ltd, attore mondiale negli… - larennachic : Non per difendere la ministra ma inserire i bus privati in un contesto pubblico ci sono delle regole di sicurezza lo sa #tajani? #tg2post - Loredana_C84 : @MercurioPsi Veramente da denuncia...i pochi autobus che ci sono e che non prendono fuoco non possono sopperire all… -

Ultime Notizie dalla rete : Bus privati Anav Sicilia: bus per il trasporto pubblico vuoti per l'emergenza coronavirus Trapanisi.it Bus privati su 7 (mini) tratte Atm

Nel frattempo Atm, nonostante il calo di passeggeri e in vista delle prossime settimane, ha scelto di servirsi degli autobus di aziende di trasporto private per coprire alcune tratte, o meglio ...

Su le auto, meno bus e metrò: smog oltre la soglia d’allarme

Tornano a crescere le auto in circolazione, diminuiscono ancora i passeggeri su bus e metrò ... Il traffico privato aumenta, pur rimanendo a distanze siderali dai livelli normali, mentre continua ...

Nel frattempo Atm, nonostante il calo di passeggeri e in vista delle prossime settimane, ha scelto di servirsi degli autobus di aziende di trasporto private per coprire alcune tratte, o meglio ...Tornano a crescere le auto in circolazione, diminuiscono ancora i passeggeri su bus e metrò ... Il traffico privato aumenta, pur rimanendo a distanze siderali dai livelli normali, mentre continua ...