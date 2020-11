Bollettino, altri 653 morti. Ma forse si vede la luce in fondo al tunnel: cosa ci suggeriscono i dati sul contagio (Di giovedì 19 novembre 2020) Segni di tenuta nel Bollettino relativo all'emergenza coronavirus di oggi, giovedì 19 novembre. I nuovi contagi sono 36.176, di poco superiori rispetto ai 34.282 della vigilia. Sensibile calo delle vittime: 653 morti rispetto ai 753 di mercoledì. Anche i ricoveri sono in chiara frenata: 42 nuove terapie intensive e 106 ricoverati con sintomi, rispetto ai 58 e 538 della vigilia. In totale, sono stati effettuati 250.186, un numero maggiore rispetto ai 243.834 di ieri. Il tasso di positività si assesta al 14,5%, in calo dello 0,1 rispetto a mercoledì. Da inizio pandemia, il totale delle vittime sale a 47.870, il totale ei guariti o dimessi a 498.987. I soggetti attualmente positivi sono 761.671 Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Segni di tenuta nelrelativo all'emergenza coronavirus di oggi, giovedì 19 novembre. I nuovi contagi sono 36.176, di poco superiori rispetto ai 34.282 della vigilia. Sensibile calo delle vittime: 653rispetto ai 753 di mercoledì. Anche i ricoveri sono in chiara frenata: 42 nuove terapie intensive e 106 ricoverati con sintomi, rispetto ai 58 e 538 della vigilia. In totale, sono stati effettuati 250.186, un numero maggiore rispetto ai 243.834 di ieri. Il tasso di positività si assesta al 14,5%, in calo dello 0,1 rispetto a mercoledì. Da inizio pandemia, il totale delle vittime sale a 47.870, il totale ei guariti o dimessi a 498.987. I soggetti attualmente positivi sono 761.671

