AESI | ecco i primi campionati di esport

(Di giovedì 19 novembre 2020) L’, acronimo di Associazione Eventi Sportivi Italiani, ha deciso di entrare nel mondo deglie di lanciare i suoionline. Saranno organizzati grazie alla collaborazione di NetGamerZone.com e sono riconosciuti da Libertas, ente di promozione sportiva. Lo scopo primo è quello di creare una comunità di giocatori forte e coesa con valori principi. Isi baseranno su 4 giochi selezionati: Pes2021, Fifa21, Super Smash Bros Ultimate e Rocket League, scelti in base alle preferenze e alla popolarità. Isaranno divisi in quattro tappe in cui i giocatori si batteranno per raggiungere un posto nei playoff ai quali parteciperanno i migliori otto giocatori per aggiudicarsi il titolo finale. L’evento inizierà il 23 novembre mentre le iscrizioni si ...