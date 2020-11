Activision Blizzard si prepara a licenziare più di 100 dipendenti (Di giovedì 19 novembre 2020) I licenziamenti di massa continuano da parte di Activision Blizzard: la società si prepara a licenziare più di 100 lavoratori della zona Asia-Pacifico. Secondo fonti vicine alla questione, l'azienda prevede di chiudere ancora più uffici oltre a quelli di Versailles e L'Aia lo scorso ottobre. Secondo questa fonte, che ha deciso di rimanere anonima, ieri lo staff ha sentito a malapena la notizia e tutti coloro che fanno parte dei team di marketing, pubbliche relazioni, editoria, servizio clienti e localizzazione sono a rischio disoccupazione. Alla domanda sui motivi alla base di questi licenziamenti, la fonte ha affermato che la società opterà per l'outsourcing: "Una parte di Activision non crede nella gestione della comunità. Pensano che i loro giochi si vendano da soli. Preferiscono spendere milioni ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 19 novembre 2020) I licenziamenti di massa continuano da parte di: la società sipiù di 100 lavoratori della zona Asia-Pacifico. Secondo fonti vicine alla questione, l'azienda prevede di chiudere ancora più uffici oltre a quelli di Versailles e L'Aia lo scorso ottobre. Secondo questa fonte, che ha deciso di rimanere anonima, ieri lo staff ha sentito a malapena la notizia e tutti coloro che fanno parte dei team di marketing, pubbliche relazioni, editoria, servizio clienti e localizzazione sono a rischio disoccupazione. Alla domanda sui motivi alla base di questi licenziamenti, la fonte ha affermato che la società opterà per l'outsourcing: "Una parte dinon crede nella gestione della comunità. Pensano che i loro giochi si vendano da soli. Preferiscono spendere milioni ...

Eurogamer_it : #ActivisionBlizzard, nuova ondata di licenziamenti in arrivo. - top10games_it : Novità #9: Call of Duty. Black Ops Cold War - Playstation 4 editore Activision Blizzard EUR 70.98 - top10games_it : Novità #10: Call of Duty: Black ops Cold War - PlayStation 5 editore Activision Blizzard EUR 70.89 - top10games_it : Novità #10: Call of Duty. Black Ops Cold War - Playstation 4 editore Activision Blizzard EUR 70.98 - top10games_it : Novità #10: Call of Duty: Black ops Cold War - PlayStation 5 editore Activision Blizzard EUR 70.89 -

Ultime Notizie dalla rete : Activision Blizzard Pesante sul mercato di New York Activision Blizzard Teleborsa Activision Blizzard si prepara a licenziare più di 100 dipendenti

I licenziamenti di massa continuano da parte di Activision Blizzard: la società si prepara a licenziare più di 100 lavoratori della zona Asia-Pacifico. Secondo fonti vicine alla questione, l'azienda p ...

Overwatch, nuovo racconto “Pietra su pietra” e Sfida Restauro di Symmetra disponibili

Activision Blizzard ha annunciato questa mattina che è ora disponibile per la lettura un nuovo racconto di Overwatch intitolato “Pietra su Pietra” che racconta una storia di Symmetra, scritto dalla pl ...

I licenziamenti di massa continuano da parte di Activision Blizzard: la società si prepara a licenziare più di 100 lavoratori della zona Asia-Pacifico. Secondo fonti vicine alla questione, l'azienda p ...Activision Blizzard ha annunciato questa mattina che è ora disponibile per la lettura un nuovo racconto di Overwatch intitolato “Pietra su Pietra” che racconta una storia di Symmetra, scritto dalla pl ...