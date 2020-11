Vaccino Covid, Antonio Padellaro a Punto Esclamativo: “Un italiano su sei non lo farà? Colpa della propaganda omicida dei No vax” (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Un sondaggio Ipsos dice che un italiano su sei non si vaccinerà? Io credo che abbia influito molto la propaganda No vax che è una propaganda, io mi sento di dire “omicida” sia pure non nelle intenzioni, ma certamente nei risultati“. Così Antonio Padellaro, ospite di ‘Punto Esclamativo’, format condotto da Luca Sommi, disponibile su sito e app di TvLoft ogni mercoledì alle 15. “Bisognerà fare una campagna per convincere, quando sarà il momento, le persone a vaccinarsi – ha detto il fondatore de Il Fatto Quotidiano – Lo stato deve renderlo obbligatorio e dovrebbe essere molto severo nell’applicazione di questo Vaccino perché a questo Punto, chi non si vaccina, non fa soltanto una scelta negativa per sé, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) “Un sondaggio Ipsos dice che unsu sei non si vaccinerà? Io credo che abbia influito molto laNo vax che è una, io mi sento di dire “” sia pure non nelle intenzioni, ma certamente nei risultati“. Così, ospite di ‘’, format condotto da Luca Sommi, disponibile su sito e app di TvLoft ogni mercoledì alle 15. “Bisognerà fare una campagna per convincere, quando sarà il momento, le persone a vaccinarsi – ha detto il fondatore de Il Fatto Quotidiano – Lo stato deve renderlo obbligatorio e dovrebbe essere molto severo nell’applicazione di questoperché a questo, chi non si vaccina, non fa soltanto una scelta negativa per sé, ...

