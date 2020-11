Ultime Notizie Roma del 18-11-2020 ore 13:10 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dopo il via libera del Consiglio dei Ministri la legge di bilancio devono avere attesa oggi in Parlamento Maxi intervento da 38 miliardi che potrebbe non bastare visto che si pensa a un nuovo spostamento di 20 miliardi gli statali si dicono insoddisfatti le misure e proclamano lo sciopero per il 9 dicembre ho già preso il Giudizio della commissione europea sulla legge di bilancio sul fronte territorio di Franca Gentiloni servizi preoccupato per lo stallo causato dal vetro di Ungheria c’è un accordo tra emergenze e protezione civile in Calabria da oggi l’associazione Umanitaria di Gino Strada fornirà supporto nel covid hotel e nei triage negli ospedali e si occuperà della gestione dei nosocomi da campo prima io ti dice certo che strada da un importante contributo per permettere alla ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 18 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno dopo il via libera del Consiglio dei Ministri la legge di bilancio devono avere attesa oggi in Parlamento Maxi intervento da 38 miliardi che potrebbe non bastare visto che si pensa a un nuovo spostamento di 20 miliardi gli statali si dicono insoddisfatti le misure e proclamano lo sciopero per il 9 dicembre ho già preso il Giudizio della commissione europea sulla legge di bilancio sul fronte territorio di Franca Gentiloni servizi preoccupato per lo stallo causato dal vetro di Ungheria c’è un accordo tra emergenze e protezione civile in Calabria da oggi l’associazione Umanitaria di Gino Strada fornirà supporto nel covid hotel e nei triage negli ospedali e si occuperà della gestione dei nosocomi da campo prima io ti dice certo che strada da un importante contributo per permettere alla ...

