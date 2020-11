Stati Generali: l’obiettivo non è la meta ma il percorso (Di mercoledì 18 novembre 2020) Meno di 48 ore fa si sono conclusi gli Stati Generali, un percorso lungo un mese nel corso del quale migliaia di iscritti si sono confrontati con grande passione e spirito costruttivo. Tutti hanno potuto contribuire a scrivere e indicare le nostre priorità, l’agenda per il Paese e gli strumenti di cui dobbiamo dotarci per ottenere i risultati che ci siamo prefissati. Il vero obiettivo che ci eravamo prefissati quindi è stato già raggiunto e quell’obiettivo era il percorso con il quale saremmo arrivati a tracciare il nostro futuro, che mettesse a frutto l’intelligenza collettiva. Il documento definitivo che raccoglierà le istanze costruite dal basso sarà definito dai nostri 34 facilitatori regionali agli interni, i quali hanno mi hanno coadiuvato nel corso dell’intero. Come annunciato domenica il ... Leggi su ilblogdellestelle (Di mercoledì 18 novembre 2020) Meno di 48 ore fa si sono conclusi gli, unlungo un mese nel corso del quale migliaia di iscritti si sono confrontati con grande passione e spirito costruttivo. Tutti hanno potuto contribuire a scrivere e indicare le nostre priorità, l’agenda per il Paese e gli strumenti di cui dobbiamo dotarci per ottenere i risultati che ci siamo prefissati. Il vero obiettivo che ci eravamo prefissati quindi è stato già raggiunto e quelera ilcon il quale saremmo arrivati a tracciare il nostro futuro, che mettesse a frutto l’intelligenza collettiva. Il documento definitivo che raccoglierà le istanze costruite dal basso sarà definito dai nostri 34 facilitatori regionali agli interni, i quali hanno mi hanno coadiuvato nel corso dell’intero. Come annunciato domenica il ...

