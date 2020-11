SSE riporta £829 | 5 milioni di utile ante imposte nell’H1 fiscale

Leggi su invezz

(Di mercoledì 18 novembre 2020) In un rapporto di oggi, SSE plc (LON: SSE) ha affermato che il suo profitto nel primo semestreè stato più forte rispetto allo scorso anno. La sua performance generale, tuttavia, è rimasta sotto pressione negli ultimi mesi a causa della pandemia di Coronavirus che ha finora contagiato più di 1,4di persone nel Regno Unito e causato oltre 52.000 morti. Oggi, SSE plc è scesa di quasi l’1,5% all’apertura del mercato, ma è aumentata del 2,5% nell’ora successiva. A £13,87 per azione, è ora in calo di circa il 6% da inizio anno nel mercato azionario, dopo aver recuperato da un minimo di £10,73 per azione nella prima settimana di aprile. L’azione del prezzo è un concettose sei interessato a investire i tuoi soldi nel mercato azionario. SSE valuta gli utili eccezionali a £327...