Smog | fino a domani semaforo arancione per Asti e 26 città piemontesi

(Di mercoledì 18 novembre 2020)al 19 novembre , quando ci sarà la nuova valutazione,per loa Torino e in altri 26 comuni del Piemonte tra cui. Una misura che, secondo l'assessore regionale all'...

StellaSirio60 : RT @ANSA_Motori: Allerta smog a Bologna, Piacenza, Reggio, Parma e Modena. Fino a giovedì 19 stop a veicoli inquinanti e diesel Euro 4 #ANS… - CaninoRosita : RT @ANSA_Motori: Allerta smog a Bologna, Piacenza, Reggio, Parma e Modena. Fino a giovedì 19 stop a veicoli inquinanti e diesel Euro 4 #ANS… - divorex82 : RT @ANSA_Motori: Allerta smog a Bologna, Piacenza, Reggio, Parma e Modena. Fino a giovedì 19 stop a veicoli inquinanti e diesel Euro 4 #ANS… - Rizzoglio : RT @ANSA_Motori: Allerta smog a Bologna, Piacenza, Reggio, Parma e Modena. Fino a giovedì 19 stop a veicoli inquinanti e diesel Euro 4 #ANS… - Agenzia_Ansa : RT @ANSA_Motori: Allerta smog a Bologna, Piacenza, Reggio, Parma e Modena. Fino a giovedì 19 stop a veicoli inquinanti e diesel Euro 4 #ANS… -

Ultime Notizie dalla rete : Smog fino

Fino al 19 novembre, quando ci sarà la nuova valutazione, semaforo arancione per lo smog a Torino e in altri 26 comuni del Piemonte tra cui Asti. Una ...La pioggia ha impedito lo stop per gli Euro 4 a Ferrara e a Cento L’assessore Balboni: sarebbe utile allentare la stretta in questa fase ...