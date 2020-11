Scuola, 17 sindaci del Casertano a De Luca: “Irresponsabile riaprire dal 24 novembre” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Sarebbe da irresponsabili riaprire la Scuola con questo scenario”. Lo scrivono in una lettera inviata al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, i 17 sindaci del comprensorio Agro-Aversano (Caserta), che da mesi hanno attivato un tavolo coordinamento, che si riunisce costantemente, per far fronte all’emergenza Covid-19 sia sotto il profilo sanitario che socio-economico. Il coordinamento ha come capofila la città di Aversa, e coinvolge tutti i comuni del suo hinterland, territorio della provincia di Caserta tradizionalmente molto complicato, che sta subendo duramente il colpo da questa pandemia, con migliaia di contagiati in totale, e centinaia in ognuno dei 17 comuni (Parete, Casal di Principe, San Marcellino, San Cipriano d’Aversa, Lusciano, Villa Di Briano, Casapesenna, Villa ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti“Sarebbe da irresponsabililacon questo scenario”. Lo scrivono in una lettera inviata al presidente della Regione Campania Vincenzo De, i 17del comprensorio Agro-Aversano (Caserta), che da mesi hanno attivato un tavolo coordinamento, che si riunisce costantemente, per far fronte all’emergenza Covid-19 sia sotto il profilo sanitario che socio-economico. Il coordinamento ha come capofila la città di Aversa, e coinvolge tutti i comuni del suo hinterland, territorio della provincia di Caserta tradizionalmente molto complicato, che sta subendo duramente il colpo da questa pandemia, con migliaia di contagiati in totale, e centinaia in ognuno dei 17 comuni (Parete, Casal di Principe, San Marcellino, San Cipriano d’Aversa, Lusciano, Villa Di Briano, Casapesenna, Villa ...

cronacacaserta : Riapertura delle scuole: 17 sindaci dell’Agro Aversano contro - casertafocus : RIAPERTURA SCUOLA – Il documento dei sindaci dell’agro: non ci sono le condizioni per tornare in classe per i bimbi… - EliB76 : @LelaDipi Io vorrei che mio figlio potesse tornare a scuola, ti scrivo da prov di Cremona, confine con Parma. No ca… - gazzettamantova : Virus a scuola e quarantena: amministrazioni mantovane in affanno San Martino, Bozzolo, Pieve, San Benedetto, Ostig… - LaCnews24 : Scuola, sette sindaci vibonesi contro la chiusura: ''Spirli' revochi l'ordinanza'' #calabrianotizie #newscalabria -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sindaci Scuola, l'altolà della Regione ai sindaci: "Le chiusure le decidiamo noi" La Repubblica Nominata la giunta Zinno, scelte persone esperte e nuovi volti

San Giorgio a Cremano- Il Sindaco Giorgio Zinno ha nominato, la giunta che lo affiancherà in questa consiliatura appena iniziata. Persone di esperienza e volti nuovi comporranno la squadra scelta dal ...

Telese Terme: drive in per tamponi rapidi per il programma “Scuola sicura”

"Dando seguito a una nostra richiesta, il dott. Gennaro Volpe, Direttore Generale dell'Asl Benevento, ha programmato il Drive in per i tamponi rapidi a Telese Terme" – dichiara il sindaco di Telese Te ...

San Giorgio a Cremano- Il Sindaco Giorgio Zinno ha nominato, la giunta che lo affiancherà in questa consiliatura appena iniziata. Persone di esperienza e volti nuovi comporranno la squadra scelta dal ..."Dando seguito a una nostra richiesta, il dott. Gennaro Volpe, Direttore Generale dell'Asl Benevento, ha programmato il Drive in per i tamponi rapidi a Telese Terme" – dichiara il sindaco di Telese Te ...