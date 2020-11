Niente fumo, ma l’arrosto? (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiE così Clemente Mastella ce l’ha fatta. E’ riuscito a mettere d’accordo, in un colpo solo, la categoria dei fumatori a quella dei non fumatori. Là dove tutti avevano fallito si è imposto il sindaco di Benevento che nel pomeriggio di ieri ha emanato un’ordinanza (l’ennesima, sic!) per vietare l’utilizzo di sigarette – accese, s’intende – “in tutto il centro storico e nelle aree limitrofe, nonché presso le fermate dei mezzi pubblici e in prossimità degli edifici scolastici, nelle aree pubbliche, in situazioni di coda” ecc… . Fermo restando che resta sconosciuta la motivazione del produrre un elenco comunque manchevole (sarebbe bastato un netto “si può fumare solo a casa propria”), sfugge l’obiettivo del provvedimento. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiE così Clemente Mastella ce l’ha fatta. E’ riuscito a mettere d’accordo, in un colpo solo, la categoria dei fumatori a quella dei non fumatori. Là dove tutti avevano fallito si è imposto il sindaco di Benevento che nel pomeriggio di ieri ha emanato un’ordinanza (l’ennesima, sic!) per vietare l’utilizzo di sigarette – accese, s’intende – “in tutto il centro storico e nelle aree limitrofe, nonché presso le fermate dei mezzi pubblici e in prossimità degli edifici scolastici, nelle aree pubbliche, in situazioni di coda” ecc… . Fermo restando che resta sconosciuta la motivazione del produrre un elenco comunque manchevole (sarebbe bastato un netto “si può fumare solo a casa propria”), sfugge l’obiettivo del provvedimento. ...

Dalla Campania alla Toscana, fino al Veneto fioccano i divieti di fumo all'aperto. È questa l'ultima frontiera nella lotta al contagio di Coronavirus. L'ultimo Comune a ...

Niente rincari per le sigarette elettroniche nell’ultima bozza della manovra di bilancio. A darne notizia è stata l’agenzia Ansa.it. Nei giorni scorsi, tra le novità della prossima Legge di Bilancio, ...

