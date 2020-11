Nations League: le squadre qualificate alla Final Four (Di mercoledì 18 novembre 2020) Con le partite di stasera si è conclusa la fase a gironi della Uefa Nations League, le Final Four si terranno in Italia, in quanto squadra vincitrice del Gruppo 1, nel mese di Ottobre 2021. Le due semiFinali sono previste per il 7 e l’8 ottobre, mentre domenica 10 ottobre si disputerà la Finale per il 3° e 4° posto e in seguito la Finalissima per il titolo. Ecco le squadre che parteciperanno alla Final Four: ITALIA – 1^ Classificata Girone 1BELGIO – 1^ Classificata Girone 2FRANCIA – 1^ Classificata Girone 3SPAGNA – 1^ Classificata Girone 4 Foto: Logo Nations League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) Con le partite di stasera si è conclusa la fase a gironi della Uefa, lesi terranno in Italia, in quanto squadra vincitrice del Gruppo 1, nel mese di Ottobre 2021. Le due semii sono previste per il 7 e l’8 ottobre, mentre domenica 10 ottobre si disputerà lae per il 3° e 4° posto e in seguito laissima per il titolo. Ecco leche parteciperanno: ITALIA – 1^ Classificata Girone 1BELGIO – 1^ Classificata Girone 2FRANCIA – 1^ Classificata Girone 3SPAGNA – 1^ Classificata Girone 4 Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

