Morti Covid: mai così tanti da aprile, ma tasso di positività in discesa (Di mercoledì 18 novembre 2020) Scende al 15,4 la percentuale di positivi rispetto agli oltre 208 mila tamponi effettuati. Quasi 32.200 i casi registrati ieri, 731 in solo un giorno. Circa 10.000 nell'ultimo mese. 46.464 decessi ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Scende al 15,4 la percentuale di positivi rispetto agli oltre 208 mila tamponi effettuati. Quasi 32.200 i casi registrati ieri, 731 in solo un giorno. Circa 10.000 nell'ultimo mese. 46.464 decessi ...

