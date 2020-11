Monete greche | quali sono le più ricercate?

Leggi su android-news.eu

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Quando si parla di antica Grecia è difficile non rimanere affascinati. Parliamo infatti di storia e possedere lecircolate in quell’epoca è da sempre il sogno di ogni collezionista. Prima di conoscere la quotazioni delle varieantiche, andiamo a scoprire la loro storia. Inizialmente leerano molto differenti da come le conosciamo oggi. All’epoca, infatti, consistevano in semplici pezzi di metallo con inciso una piccola sigla o un disegno che aveva la funzione di distinguere la città di provenienza della stessa. Solo dopo il 400 A.C. lehanno iniziato a migliorare la propria estetica. Poco tempo dopo, lestate sfruttate anche come strumento di propaganda. Per esempio con la ...