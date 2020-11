Matuidi sta con Griezmann: “Messi ingombrante al Barcellona…” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il rapporto tra Antoine Griezmann e Lionel Messi è un po' sulla bocca di tutti. Il mancato exploit al Barcellona dell'attaccante francese sembra essere "colpa" dell'argentino e degli schemi tattici che obbligano Le Petit Diable a giocare in posizioni non sue. A prendere le difese del connazionale ci ha pensato anche Blaise Matuidi ai microfoni di BeIn Sports.Matuidi: "Messi ingombrante al Barcellona"caption id="attachment 980623" align="alignnone" width="757" Messi Griezmann (getty images)/captionNon fa giri di parole l'attuale centrocampista dell'Inter Miami ed ex Juventus per spiegare il vero problema del connazionale in maglia blaugrana: "Griezmann non può giocare dove vuole al Barcellona, è in una situazione che deve sopportare. Non è nella sua posizione ideale", ha detto ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 18 novembre 2020) Il rapporto tra Antoinee Lionel Messi è un po' sulla bocca di tutti. Il mancato exploit al Barcellona dell'attaccante francese sembra essere "colpa" dell'argentino e degli schemi tattici che obbligano Le Petit Diable a giocare in posizioni non sue. A prendere le difese del connazionale ci ha pensato anche Blaiseai microfoni di BeIn Sports.: "Messial Barcellona"caption id="attachment 980623" align="alignnone" width="757" Messi(getty images)/captionNon fa giri di parole l'attuale centrocampista dell'Inter Miami ed ex Juventus per spiegare il vero problema del connazionale in maglia blaugrana: "non può giocare dove vuole al Barcellona, è in una situazione che deve sopportare. Non è nella sua posizione ideale", ha detto ...

