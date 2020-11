Lidl, ressa per le scarpe che non piacciono: scene di ordinaria follia in tutta Italia, foto e video (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono brutte, ma piacciono.Dalla mattinata di lunedì 16 novembre, anche in Italia sono state lanciate sul mercato le sneakers della nota catena tedesca di supermercati Lidl: a Palermo, e non solo, si sono registrate code all’esterno dei supermercati per accaparrarsi i pochi pezzi disponibili delle scarpe, bianche, blu, gialle e rosse, in vendita alla modica cifra di 12,99 euro.Non c’è stato assembramento che tenesse, da Nord a Sud comprare quelle scarpe è diventato praticamente fondamentale, anche a dispetto del distanziamento e delle norme di sicurezza anti-Covid. In pochissime ore, infatti, le sneakers, come anche gli altri prodotti Lidl (ciabatte, magliette, calzini), sono andati a ruba in molti negozi della catena. E presto le ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 18 novembre 2020) Sono brutte, ma.Dalla mattinata di lunedì 16 novembre, anche insono state lanciate sul mercato le sneakers della nota catena tedesca di supermercati: a Palermo, e non solo, si sono registrate code all’esterno dei supermercati per accaparrarsi i pochi pezzi disponibili delle, bianche, blu, gialle e rosse, in vendita alla modica cifra di 12,99 euro.Non c’è stato assembramento che tenesse, da Nord a Sud comprare quelleè diventato praticamente fondamentale, anche a dispetto del distanziamento e delle norme di sicurezza anti-Covid. In pochissime ore, infatti, le sneakers, come anche gli altri prodotti(ciabatte, magliette, calzini), sono andati a ruba in molti negozi della catena. E presto le ...

