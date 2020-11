“La regina Elisabetta e Pelè morti” | diffusi necrologi vip per errore

Leggi su velvetgossip

(Di mercoledì 18 novembre 2020) L’emittente Rfi, il principale operatore radiofonico francese, ha commesso una gaffe bella grossa. Durante una trasmissione ha infatti diffuso alcunidi personaggi celebri. Ciò che avrebbe fatto qualsiasi emittente, se non fosse per un dettaglio: le celebrità date per morte sono ancora vive. Tra i personaggi “tolti di mezzo” dalla radio francese spunta perfino la. Ecco cosa è successo. Deve essere stato un colpo per gli ascoltatori della Rfi sentire quei. L’emittente francese ha infatti trasmesso in diretta diversi annunci, nei quali annunciava tristemente la dipartita alcune celebrità. La Guida Suprema iraniana Ali Khamenei, così anche come l’ex presidente americano Jimmy Carter erano stati dati per morti. A loro si aggiungevano anche personalità dello spettacolo come Alain Delon, ...