Intesa Sanpaolo, accordo con Kyriba per offrire software di gestione liquidità in eccesso (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – Le aziende clienti di Intesa Sanpaolo potranno accedere a un servizio che consente ai grandi buyer in eccesso di liquidità di proporre ai fornitori il pagamento anticipato delle fatture a fronte di uno sconto sul prezzo precedentemente concordato. L’istituto bancario italiano ha infatti finalizzato con Kyriba, società fintech leader globale nelle soluzioni di supply chain finance, un memorandum of understanding per mettere a disposizione del mondo delle imprese il servizio Dynamic Discouting, un software web based in grado di dialogare con i gestionali Erp per l’aggiornamento automatico della contabilità aziendale. Il memorandum con Kyriba si inserisce nel quadro delle attività messe in atto da Intesa Sanpaolo per il ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 18 novembre 2020) (Teleborsa) – Le aziende clienti dipotranno accedere a un servizio che consente ai grandi buyer indidi proporre ai fornitori il pagamento anticipato delle fatture a fronte di uno sconto sul prezzo precedentemente concordato. L’istituto bancario italiano ha infatti finalizzato con, società fintech leader globale nelle soluzioni di supply chain finance, un memorandum of understanding per mettere a disposizione del mondo delle imprese il servizio Dynamic Discouting, unweb based in grado di dialogare con i gestionali Erp per l’aggiornamento automatico della contabilità aziendale. Il memorandum consi inserisce nel quadro delle attività messe in atto daper il ...

