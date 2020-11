Il dottore non riceve (Di mercoledì 18 novembre 2020) Medici che non curano i loro pazienti per paura del contagio, né vogliono saperne di eseguire i tamponi. Pediatri che non visitano i bambini. Atteggiamenti condannabili, certo. Ma la colpa è anche di un servizio sanitario che li ha lasciati soli di fronte all'emergenza. «A marzo ho pensato di morire. Dopo aver visitato un mio paziente, che accusava gravi problemi respiratori, ho contratto il Covid. Sono rimasto in terapia intensiva per due settimane. Il momento più brutto della mia vita». Parla così Claudio, medico di medicina generale toscano che non vuole rivelare il cognome. Lo fa per un motivo semplice: «Da quel momento vivo nel terrore. Ho interrotto le visite domiciliari, ridotto al minimo gli appuntamenti in ambulatorio. Quasi 200 pazienti hanno cambiato medico, ma non mi interessa. La mia vita vale di più di questo virus». Una confessione straziante, che però fa capire ... Leggi su panorama (Di mercoledì 18 novembre 2020) Medici che non curano i loro pazienti per paura del contagio, né vogliono saperne di eseguire i tamponi. Pediatri che non visitano i bambini. Atteggiamenti condannabili, certo. Ma la colpa è anche di un servizio sanitario che li ha lasciati soli di fronte all'emergenza. «A marzo ho pensato di morire. Dopo aver visitato un mio paziente, che accusava gravi problemi respiratori, ho contratto il Covid. Sono rimasto in terapia intensiva per due settimane. Il momento più brutto della mia vita». Parla così Claudio, medico di medicina generale toscano che non vuole rivelare il cognome. Lo fa per un motivo semplice: «Da quel momento vivo nel terrore. Ho interrotto le visite domiciliari, ridotto al minimo gli appuntamenti in ambulatorio. Quasi 200 pazienti hanno cambiato medico, ma non mi interessa. La mia vita vale di più di questo virus». Una confessione straziante, che però fa capire ...

