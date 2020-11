Grande Fratello Vip 5 | la lite tra Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma video

Leggi su gossipblog

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Oggi, mercoledì 18 novembre 2020, all’interno della casa del ‘Vip 5’, è andata in scena un duro scontro tra(in cucurio con Pierpaolo Pretelli) ed. La showgirl calabrese, passando davanti la stanza, ha ascoltato delle conversazioni tra l’ex protagonista di ‘Temptation Island’ e l’ex velino di ‘Striscia La Notizia’. Ed è andata su tutte le furie:: “Fai il tuo percorso. Se sei innamorata di lui glielo dici. Se sei dentro per parlare di me, anche no. Ma vai a cagare. Ma chi sei tu per dire questo?! Fai un percorso tuo. Basta mi sono rotta i coglxxni. Arriva la prima, che non so manco cosa ha fatto nella vita, e parla di me, dice che non sono vera, sincera. Mi sono rotta i coglxxni. Non mettere in mezzo sempre ...