Google Meet introduce l'alzata di mano virtuale nelle riunioni

Google Meet aggiunge la possibilità di alzare la mano virtualmente durante la riunione. Ecco come funziona la nuova feature.

Google Meet aggiunge la possibilità di alzare la mano virtualmente durante la riunione. Ecco come funziona la nuova feature.

