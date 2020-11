Gevi Napoli Basket | Diego Monaldi è il Capitano

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Lasarà impegnata sul campo dell’EuroRoma domenica 22 novembre alle ore 18,00, e sono stati resi noti i numeri con i quali Mayo e compagni disputeranno il Campionato di Serie A2. Laha definito i numeri di maglia per la stagione 2020-2021. A pochi giorni dall’inizio del campionato che vedrà la squadra di Sacripanti impegnata sul campo dell’EuroRoma domenica 22 novembre alle ore 18,00, sono stati resi noti i numeri con i quali Mayo e compagni disputeranno il Campionato di Serie A2. Il Playmaker americano ha scelto il numero 14, come nella scorsa stagione a Varese cosi come Jordan Parks ha preferito il suo storico numero 11. Tutti i nuovi arrivi dellahanno scelto di confermare i ...