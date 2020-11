Gerry Scotti in ospedale: “Vedevo 24 persone intubate, pregavo per loro non per me” (Di mercoledì 18 novembre 2020) E’ una intervista davvero molto forte quella che Gerry Scotti ha rilasciato al Corriere della sera. E’ felice di essere tornato a casa, dimesso dall’ospedale dove i medici lo hanno curato a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni in seguito alla positività al covid 19. E da casa fa un bilancio di quello che è drammaticamente successo in quei giorni; il conduttore ce l’ha fatta, non è mai stato intubato e la terapia intensiva l’ha vista solo dalla porta trasparente che aveva di fronte. Ma vivere questa esperienza, gli ha davvero fatto comprendere fino in fondo quanto sia pericoloso questo virus. Racconta di quello che vedeva e di come con i suoi “vicini” di letto, si facevano un incoraggiamento, con la speranza che ce l’avrebbero fatta! E per fortuna ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 novembre 2020) E’ una intervista davvero molto forte quella cheha rilasciato al Corriere della sera. E’ felice di essere tornato a casa, dimesso dall’dove i medici lo hanno curato a causa dell’aggravarsi delle sue condizioni in seguito alla positività al covid 19. E da casa fa un bilancio di quello che è drammaticamente successo in quei giorni; il conduttore ce l’ha fatta, non è mai stato intubato e la terapia intensiva l’ha vista solo dalla porta trasparente che aveva di fronte. Ma vivere questa esperienza, gli ha davvero fatto comprendere fino in fondo quanto sia pericoloso questo virus. Racconta di quello che vedeva e di come con i suoi “vicini” di letto, si facevano un incoraggiamento, con la speranza che ce l’avrebbero fatta! E per fortuna ...

