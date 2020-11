Friedkin | “Pinto è un talento mondiale | ha una mentalità lungimirante”

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 18 novembre 2020) Il presidente della Roma, Dan, con l’arrivo di Tiago Pinto come nuovo direttore generale dei giallorossi, ha rilasciato una dichiarazione al sito ufficiale. Queste le parole del patron: “Tiago è undi livello. Nelle nostre numerose conversazioni è stato chiaro che la sua passione per il suo lavoro, la sualungimirante e, soprattutto, orientata al successo sono coerenti con la nuova etica della Roma. Siamo convinti che la sua notevole energia, i suoi solidi princìpi e la sua capacità di individuare, sviluppare e ottimizzare il profilo dei talenti sosterranno la nostra ambizione di rendere la Roma competitiva per i più importanti trofei italiani ed europei”. Foto: sito uff.com L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.