Droga nel bagno di casa sua, arrestato un ragazzo di Caivano

Tempo di lettura: < 1 minuto

Caivano (Na) – Nel bagno della sua casa nascondeva 29 stecche di hashish. Così a Caivano i carabinieri, insieme ai militari del nucleo cinofili di Sarno, hanno effettuato una serie di perquisizioni e controlli. A finire in manette per detenzione di Droga a fini di spaccio un 30enne del posto già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e all'interno del bagno hanno rinvenuto e sequestrato uno zainetto con all'interno 29 stecche di hashish. Durante la perquisizione, i militari dell'arma hanno trovato nella camera da letto altre 10 stecche della stessa sostanza e materiale vario per il confezionamento. Sequestrata, perché ritenuta provento del reato, anche la somma di 1595 euro. L'abitazione del 30enne era anche munita ...

