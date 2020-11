Dal passo falso al passo indietro. Conte sbianchetta l’istituto cyber (Di mercoledì 18 novembre 2020) Stralciato. Non c’è più traccia dell’articolo che istituisce l’Istituto italiano di cybersicurezza (Iic) nell’ultima bozza di bilancio. Alla fine il premier Giuseppe Conte ha ceduto al pressing del Pd e rimandato alle calende greche la nascita della fondazione cyber che lui, insieme al Dis di Gennaro Vecchione, avrebbe dovuto coordinare. Sembra davvero di trovarsi di fronte a un dejavu. Come con la proroga tecnica del numero uno dell’Aisi Mario Parente, infilata nel decreto agosto e poi stralciata dopo un lungo braccio di ferro del premier con il Movimento Cinque Stelle, ecco il nuovo passo indietro dell’inquilino di Palazzo Chigi. Esulta il Pd, specialmente la componente vicina al capodelegazione Dario Franceschini e al ministro della ... Leggi su formiche (Di mercoledì 18 novembre 2020) Stralciato. Non c’è più traccia dell’articolo che istituisce l’Istituto italiano disicurezza (Iic) nell’ultima bozza di bilancio. Alla fine il premier Giuseppeha ceduto al pressing del Pd e rimandato alle calende greche la nascita della fondazioneche lui, insieme al Dis di Gennaro Vecchione, avrebbe dovuto coordinare. Sembra davvero di trovarsi di fronte a un dejavu. Come con la proroga tecnica del numero uno dell’Aisi Mario Parente, infilata nel decreto agosto e poi stralciata dopo un lungo braccio di ferro del premier con il Movimento Cinque Stelle, ecco il nuovodell’inquilino di Palazzo Chigi. Esulta il Pd, specialmente la componente vicina al capodelegazione Dario Franceschini e al ministro della ...

