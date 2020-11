Covid, stop dei benzinai a partire dal 30 novembre (Di mercoledì 18 novembre 2020) I benzinai hanno dichiarato che i servizi di rifornimento lungo le reti autostradali nazionali saranno sospesi a partire dal prossimo 30 novembre. Lockdown: benzinai in sciopero dal 30 novembre su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 18 novembre 2020) Ihanno dichiarato che i servizi di rifornimento lungo le reti autostradali nazionali saranno sospesi adal prossimo 30. Lockdown:in sciopero dal 30su Notizie.it.

fattoquotidiano : Covid, Bersani su La7: “Non sarà un Natale come gli altri, usiamo il buon senso”. Sulle Regioni: “Dopo crisi, stop… - enpaonlus : Covid: Enpa, stop a caccia anche in zone gialle e arancione - Animali - - Corriere : Stop al fumo (con mascherina abbassata) in centro storico: multe da 150 euro - infoitinterno : Covid, benzinai: dal 30 novembre stop degli impianti in autostrada - stop_fake_news_ : AGI - Si conferma in rallentamento la curva epidemica in Italia: mercoledì i nuovi casi sono 34.283 (ieri 32.191),… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid stop Covid, benzinai: dal 30 novembre stop degli impianti in autostrada Rai News "Stop al numero chiuso in Università", approvato disegno di legge in Commissione Cultura all'Ars

Sì unanime al ddl di Totò Lentini (Ora Sicilia). Il percorso per approvarlo è lungo, passa da un sì dell'Ars prima e dal via ...

I sindaci cosentini: «No a strumentalizzazione politiche». Domani a Roma per chiedere lo stop del commissariamento della sanità calabrese

Ecco la lettera dei sindaci cosentini che domani manifesteranno a Roma per chiedere la stop del commissariamento della sanità calabrese. La seconda, e più severa, ondata di Covid-19 ha notevolmente ...

Sì unanime al ddl di Totò Lentini (Ora Sicilia). Il percorso per approvarlo è lungo, passa da un sì dell'Ars prima e dal via ...Ecco la lettera dei sindaci cosentini che domani manifesteranno a Roma per chiedere la stop del commissariamento della sanità calabrese. La seconda, e più severa, ondata di Covid-19 ha notevolmente ...