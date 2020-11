Covid-19, da venerdì mattina Drive In per tamponi rapidi a Telese Terme (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTelese Terme (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa da parte dell’amministrazione comunale di Telese Terme, guidata dal sindaco Giovanni Caporaso, in merito alla postazione per eseguire tamponi rapidi in modalità Drive-in, che avrà inizio venerdì. “Dando seguito a una nostra richiesta, il dott. Gennaro Volpe, Direttore Generale dell’Asl Benevento, ha programmato il Drive In per i tamponi rapidi a Telese Terme – dichiara il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso -. Oltre a esprimere la mia gratitudine al dott. Volpe per l’attenzione che ancora una volta rivolge alla nostra Comunità e al nostro ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa da parte dell’amministrazione comunale di, guidata dal sindaco Giovanni Caporaso, in merito alla postazione per eseguirein modalità-in, che avrà inizio. “Dando seguito a una nostra richiesta, il dott. Gennaro Volpe, Direttore Generale dell’Asl Benevento, ha programmato ilIn per i– dichiara il sindaco di, Giovanni Caporaso -. Oltre a esprimere la mia gratitudine al dott. Volpe per l’attenzione che ancora una volta rivolge alla nostra Comunità e al nostro ...

